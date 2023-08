Ons Jabeur devient actionnaire du club de football féminin North Carolina Courage (Vidéo)

Notre championne Ons Jabeur franchit une nouvelle étape dans sa carrière en s’associant au club professionnel féminin de soccer “North Carolina Courage”, basé à Cary, en Caroline du Nord. L’annonce de sa participation en tant qu’actionnaire a été faite ce vendredi 25 août 2023.

L’objectif de la contribution d’Ons Jabeur est de stimuler la visibilité et l’enthousiasme autour de “North Carolina Courage”, tant au niveau national qu’à l’échelle internationale. Cette initiative s’inscrit dans la promotion et le développement du football féminin, une cause à laquelle Ons Jabeur est profondément attachée.

Dans une déclaration publiée sur le site officiel du club, Ons Jabeur a exprimé sa fierté de rejoindre la famille Courage et de participer à cette aventure sportive innovante. En tant qu’athlète de classe mondiale, elle croit au potentiel du football féminin pour inspirer et influencer positivement les futures générations.

Le propriétaire majoritaire et président de North Carolina Courage, Steve Malik, a exprimé sa gratitude et son enthousiasme pour l’association avec Ons Jabeur. Il a salué ses réalisations en tant que femme d’affaires prospère et a souligné sa croyance dans la valeur et l’impact du football féminin. Cette collaboration prometteuse vise à renforcer le club et à contribuer à la croissance continue du sport féminin.