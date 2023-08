Décès énigmatique d’un homme âgé et blessure sévère de son fils dans un incendie à Manouba

Une maison à deux étages située à Oued Ellil, dans le gouvernorat de Manouba, a été le théâtre d’un incendie ce dimanche matin le 20 août, aboutissant au décès du propriétaire, un homme âgé de plus de 80 ans, et à des blessures graves au second degré pour son fils, selon les déclarations du directeur régional de la protection civile de Manouba, en début d’après-midi.

La même source a ajouté à l’agence de presse “Tunis Afrique Presse” (TAP) que les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu dès qu’ils ont été informés de l’incendie. Ils ont réussi à sauver le fils, grièvement brûlé, mais ont trouvé le père sans vie au rez-de-chaussée de la maison, sévèrement endommagé par les flammes de l’incendie, dont l’origine reste inconnue. Il convient de noter qu’un incendie similaire s’était déjà produit auparavant, selon ses dires.

Les données disponibles sur l’incident indiquent que les flammes ont pris au rez-de-chaussée où vivait le défunt seul. Elles se sont ensuite propagées au premier étage où son fils résidait. Les voisins ont immédiatement appelé à l’aide et ont informé les unités de la Garde nationale de l’incident, tentant d’aider à éteindre l’incendie.

De plus, le représentant du parquet a examiné le corps de la victime en présence des autorités techniques et a ordonné son transfert aux services médico-légaux de la capitale pour déterminer les causes du décès. Une unité de recherche judiciaire de Manouba a été chargée d’ouvrir une enquête sur cette mort suspecte afin de révéler les circonstances de l’incendie et d’en déterminer les causes, conformément aux déclarations de la porte-parole officielle du tribunal de première instance de Manouba, Sinda Nouioui, à l’agence TAP.