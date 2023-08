Trésor archéologique révélé : 5 pièces d’or antiques datant du IIIe siècle av. J.-C. découvertes à Carthage (Vidéo)

L’équipe de recherche dirigée par l’Institut National du Patrimoine a annoncé une découverte scientifique et historique majeure, consistant en la découverte de cinq pièces de monnaie en or remontant au IIIe siècle avant J.-C. Ces trouvailles ont été réalisées lors de fouilles entreprises dans le temple de Tophet de la banlieue de Carthage.

L’annonce de cette découverte a été faite aujourd’hui, le 11 août 2023, par l’équipe de recherche supervisée par l’Institut National du Patrimoine. Imad Ben Gerbania, professeur de recherche archéologique et historique et directeur de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation à l’Institut National du Patrimoine, a confirmé que ces fouilles font partie d’un projet national modèle, lancé par le ministère des Affaires Culturelles en 2014. Ces pièces de monnaie en or, récemment découvertes, reflètent la richesse de cette période historique et attestent de la valeur culturelle de Carthage, selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles publié sur sa page officielle Facebook.