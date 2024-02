Kaïs Saïed s’engage à garantir une justice équitable dans l’affaire Chokri Belaïd

Abdelmajid Belaïd, frère du martyr Chokri Belaïd, a déclaré aujourd’hui, lundi, que le président de la République, Kaïs Saïed, a été clair avec la famille Belaïd et a affirmé qu’il ne s’immiscera pas dans le judiciaire, s’efforçant de garantir une justice équitable. Il a ajouté en disant : “Saïed m’a dit : “En fin de compte, mon sang n’est pas meilleur que le sang de Chokri”.

Belaïd a confirmé dans une déclaration à Radio Jawhara FM que le dirigeant du mouvement Ennahdha, Ali Larayedh, et Rached Ghannouchi, aux côtés de responsables de la sécurité, sont parmi les principaux accusés dans l’affaire Chokri Belaïd. Il a souligné que “le dossier de l’assassinat a un caractère pénal et non politique, et les premiers indicateurs montrent qu’il y a sérieux dans le traitement de ce dossier”.