Tunisie – Météo : Des pluies attendues au centre et dans la région du Sahel, à partir de vendredi

Des cellules orageuses accompagnées parfois de fortes pluies avec des quantités variant entre 20 et 40mm, sont attendues, à partir de vendredi après-midi, dans les régions du nord et localement la région du Sahel avec des chutes de grêles sur certains endroits. Ces cellules orageuses sont attendues sur le nord et dans certaines régions du centre, indique, l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin météo de suivi.

Une baisse remarquable des températures est attendue, samedi ,5 août 2023.

Le vent soufflera fort à très fort près des côtes et sur le sud avec une vitesse variant entre 50 et 70km/h et atteignant localement 80 Km/h sous forme de rafales où il sera accompagné de phénomènes de sables sur le sud provoquant une baisse de visibilité horizontale à moins de 400 mètres.