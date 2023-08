Cérémonie organisée par le CNOT en l’honneur du double champion du monde Ayoub Hafnaoui

Une cérémonie a été organisée, ce mercredi, par le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) en l’honneur du nageur Ayoub Hafnaoui qui vient de décrocher les médailles d’or du 1500 m NL et du 800 m NL et d’argent du 400 m NL, aux Mondiaux de Fukuoka (Japon).

A cette ocassion, le CNOT a accordé au double champion du monde et champion olympique une prime de 100.000 dinars en signe de récompense pour ses efforts et de motivation pour qu’il persévère sur la même voie et réussisse de nouveaux exploits lors des prochaines échéances.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président du CNOT, Merhrez Boussayène a indiqué que “le Comité olympique a voulu rendre hommage à Hafnaoui pour tous ses derniers succès, en signe de reconnaissance pour ces exploits et comme moyen de l’inciter à hisser haut le drapeau national.

“Le comité olympique a accordé un prix d’encouragement que je considère honorable par rapport à la conjoncture que traverse le pays. Hafanoui a rendu heureux non seulement le peuple tunisien mais aussi tous les peuples arabes et africains et tous les pays manquant de moyens mais pas de talents”, a-t-il souligné.

Il a ajouté que depuis sa participation aux Jeux Olympiques des Jeunes en 2018, le CNOT a veillé à accompagner ce talentueux nageur en lui assurant, malgré les moyens limités, une bourse mensuelle pour l’aider à perfectionner son talent.

Il a salué toutes les parties (CNOT, ministère, fédération, famille,…) qui ont contribué à la réussite de ce champion affirmant que “Hafnaoui est un produit cent pour cent tunisien dont le parcours a connu un bond qualitatif depuis qu’il a commencé à s’entraîner aux Etats Unis, vu les moyens disponibles et les conditions favorables au succès.”

Concernant le rôle du Comité National Olympique Tunisien dans l’accompagnement des athlètes, Boussayène a souligné que “le budget du CNOT provient essentiellement des programmes du Comité International Olympique avec quelques revenus du sponsoring”.

Il ajouté que “grâce à la bonne gouvernance, une partie de ces revenus est allouée sous forme de primes d’encouragement aux sportifs, comme c’est le cas de Hafnaoui qui mérite davantage de motivation en prévision des prochaines échéances, dont les Jeux Olympiques de Paris 2024”.