Tunisie : Les perturbations du trafic du métro sont dues à la canicule

Le ministre du Transport Rabii Majidi a souligné mardi à l’agence TAP que le trafic du métro a enregistré quelques perturbations, étant affecté par la canicule et les records des températures enregistrés en Tunisie.

Lors de l’ouverture de la circulation du pont à double voies reliant la Manouba et Douar Hicher, le ministre a précisé que la forte chaleur conjuguée à la vétusté de la flotte a provoqué une série de pannes techniques, ajoutant que les agents chargés de la maintenance et de réparation à la Société des transports de Tunis (TRANSTU) déploient de grands efforts, durant toute l’année et effectuent périodiquement des interventions proactives et préventives.

Il a également précisé que de nombreux véhicules sont actuellement en cours d’entretien et de réhabilitation dans les entrepôts de la société par des compétences tunisiennes en collaboration avec des compétences étrangères, et ce en attendant d’acquérir de nouveaux véhicules pour renforcer la flotte.

Il a relevé que des bus de substitution ont été mis à la disposition des passagers afin de pallier les perturbations du trafic sur certaines lignes de métro suite aux pannes et arrêts enregistrés, soulignant l’importance du projet de réseau ferroviaire rapide de Tunis (RFR) dans le renforcement du transport public en commun et dans la réduction de ces problèmes.

Le ministre a également appelé les passagers à contribuer à mettre fin aux actes de vandalisme dans les métros et les bus et à sensibiliser les jeunes à leur impact négatif sur la sécurité des voyageurs, et à soutenir les efforts de la collectivité nationale dans la sensibilisation à la gravité de ces pratiques et à leurs répercussions sur le citoyen en premier lieu.

Il convient de rappeler que des perturbations dans la circulation ont été enregistrées jeudi au niveau du trafic du métro n° 4, ce qui a engendré une situation d’engorgement parmi les passagers qui ont bloqué, jeudi, la circulation au niveau de la gare terminale à la Manouba.