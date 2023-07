Visas Schengen : Les demandes refusées en augmentation pour les pays maghrébins

Les données de « Visa Schengen » révèlent que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc ont enregistré un nombre élevé de refus de visa en 2022. L’Algérie arrive en tête avec plus de 179 000 demandes rejetées, suivie de la Tunisie avec plus de 48 000 refus et du Maroc avec plus de 119 000 refus.

Les Émirats arabes unis et l’Égypte figurent également dans la liste des refus, tandis que la Russie et l’Iran ont un taux de refus relativement plus faible. Les demandeurs de visa critiquent également les frais engagés pour les dossiers refusés. En 2022, les dix pays mentionnés ont dépensé près de 64 millions d’euros pour plus de 804 000 visas refusés.