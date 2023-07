Mondial 2026 (Eliminatoires Afrique/Tirage au sort) : La Tunisie dans le groupe H

La sélection tunisienne de football a été versée dans le groupe H, à l’issue du tirage au sort des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026.

La Tunisie sera ainsi aux côtés de la Guinée Equatoriale, la Namibie, le Malawi, le Liberia et Sao-Tomé.

Voici la composition des différents groupes :

Groupe A : Egypte , Burkina Faso, Guinée Bissau, Sierra Leone, Ethiopie, Djibouti

Groupe B : Sénégal, RD Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud

Groupe C : Nigeria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho

Groupe D : Cameroun, Cap-Vert, Angola, Libye, Eswatini, Ile Maurice

Groupe E : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie, Niger, Erythrée

Groupe F : Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles

Groupe G : Algérie , Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie

Groupe H : Tunisie, Guinée Equatoriale, Namibie, Malawi, Liberia, Sao-Tomé

Groupe I : Mali, Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores, Tchad

Le premier de chaque groupe se qualifiera directement à la phase finale du Mondial 2026, alors que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage à l’issue duquel le vainqueur prendra part au tournoi de barrage de la FIFA.

Voici le calendrier des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 :

1ère et 2ème journées : 13-21 novembre 2023

3ème et 4ème journées : 03-11 juin 2024

5ème et 6ème journées : 17-25 mars 2025

7ème et 8ème journées : 01-9 septembre 2025

9ème et 10ème journées : 06-14 octobre 2025

Tournoi de barrage CAF : 10-18 novembre 2025

Tournoi de barrage FIFA : Mars 2026