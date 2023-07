Tunisie – Météo : La hausse des températures se poursuivra pour dépasser les normales

Les températures poursuivent leur tendance haussière dans la plupart des régions du pays, dépassant les normales pour cette période, de 6 à 10 degrés, a indiqué lundi, à l’Agence TAP, Olfa Guesmi, responsable au service des prévisions médias à l’Institut National de la Météorologie (INM).

Elle a précisé que les températures maximales oscilleront, lundi, entre 35 et 40 degrés dans les zones côtières, et entre 41 et 40 degrés dans le reste des régions, et atteindre localement 48 degrés dans le Sud-Ouest.

Elle a également révélé que les températures les plus élevées au cours des deux derniers jours ont été enregistrées dans le Sud-Ouest: le gouvernorat de Tozeur qui a enregistré la deuxième température la plus élevée dans le monde, hier dimanche 9 juillet, avec 48,9 degrés se rapprochant de l’ancien record enregistré au cours de l’année 2018, à savoir 49,2 degrés, suivi du gouvernorat de Sidi Bouzid, avec 46,9 degrés, dépassant le précédent record enregistré en 2018, atteignant 47,6 degrés, et le gouvernorat de Gafsa qui maintient le précédent record enregistré en 2022, qui s’élevait à 46,5 degrés.

Les températures devraient baisser progressivement, selon Guesmi, à partir du mercredi 12 juillet 2023. Cette baisse concernera seulement les régions du Sud, puisque la hausse des températures se poursuivra dans le reste des régions, surtout dans les régions du Nord, où elle seront comprises entre 40 et 44 degrés, et pourront atteindre 47 degrés dans le Nord-Ouest.