Tunisie – Régions-BAC 2023 : Démarrage des épreuves de la session de contrôle

Les épreuves de la session de contrôle du Baccalauréat 2023 ont débuté, ce lundi 3 juillet et se poursuivent jusqu’au 6 du même mois, avec la participation de 40748 candidats ajournés dont 37264 issus des lycées publics et 2609 du privé.

Gouvernorat de Monastir

Quelque 2135 candidats, toutes sections confondues, passent les épreuves écrites de la session de contrôle dans 30 centres, a indiqué, Habib Haddadi, commissaire régional de l’éducation.

Gouvernorat de Ben Arous

Quelque 2589 candidats ajournés, dont 2334 issus des lycées publics, 202 des lycées privés et 53 candidats libres sont inscrits à la session de contrôle.

Hasna El Maafi, commissaire réginale de l’éducation, a indiqué que les épreuves écrites se déroulent dans 26 centres avec la participation de 445 candidats dans la section lettres, 133 dans la section mathématiques, 455 dans la section sciences expérimentales, 973 dans la section économie et gestion, 253 dans la section sciences techniques, 319 dans la section informatique et 6 dans la section sport.

Gouvernorat de Gafsa

La session de contrôle connait la participation de 1342 candidats ajournés. Les examens écrits se passent dans 30 centres.

Gouvernorat de Tozeur

La session de contrôle voit la participation de 575 élèves, soit 35,45% du nombre total des candidats à la session principale. Selon Mohamed Dridi, commissaire régional de l’éducation, 10 centres sont consacrés au déroulement des épreuves écrites.

Gouvernorat de Bizerte

Quelque 27 centres sont dédiés à la session de contrôle qui connait la participation de 2047 candidats (1853 du public, 155 du privé et 39 candidats libres).

Mohamed Ksouri, commissaire régional de l’éducation, a fait savoir que cette session concerne 490 candidats dans la section lettres, 99 dans la section mathématiques, 346 dans la section sciences expérimentales, 746 dans la section économie et gestion, 258 dans la section sciences techniques, 10 dans la section informatique et 8 dans la section sport.

Gouvernorat de Zaghouan

Quelque 689 élèves dans la région ont entamé les examens de la session de contrôle du baccalauréat 2023, soit 32,9% du nombre total des candidats ayant passé la session principale (2094).

Les épreuves écrites se déroulent dans 10 centres.

Gouvernorat de Kasserine

Environ 29 centres accueillent 1970 élèves pour passer la session de contrôle du bac 2023.

Les candidats ajournés se répartissent entre 909 dans la section lettres, 44 dans la section mathématiques, 365 dans la section sciences expérimentales, 393 dans la section économie et gestion, 180 dans la section des sciences tehcniques, 68 dans la section infirmatique et 11 dans la section sport.