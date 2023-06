L’entraîneur marocain Houcine Ammouta a été nommé directeur technique de la sélection jordanienne pour la conduire lors des prochaines échéances, a annoncé la Fédération jordanienne de football (JFA).

“L’organe exécutif de la JFA a décidé de nommer l’entraîneur marocain Houcine Ammouta en tant que nouveau directeur technique de l’équipe A, pour conduire ‘Al-Nashama’ lors des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui débuteront à la fin de cette année, et les phases finales de la Coupe d’Asie, qui se tiendront au Qatar début 2024”, a déclaré la fédération jordanienne dans un communiqué publié sur son site officiel.

Elle a ajouté que le nouvel entraîneur devrait être présenté au cours du mois prochain, alors que la composition du staff technique, administratif et médical sera annoncée conformément aux recommandations de M. Ammouta.

Le technicien marocain a dirigé plusieurs clubs et équipes nationales et compte à son actif une Ligue des champions de la CAF avec le Wydad Casablanca et une Coupe de la Confédération africaine avec le FUS de Rabat, ainsi que de nombreux titres locaux avec les Qataris d’Al-Sadd, et plus récemment le titre 2022-2023 du championnat du Maroc avec l’AS FAR en tant que manager général du club.

Ammouta a également dirigé l’équipe marocaine des locaux avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique, en plus de la deuxième place de la récente Coupe arabe au Qatar.