Un millionnaire chinois échoue pour la 27ème fois à l’examen du Bac !

C’est une histoire de persévérance sans relâche, mais qui n’a jamais été couronnée de succès. Liang Shi, un millionnaire chinois qui a fait fortune en fondant sa propre entreprise de matériaux de construction, porte un grand regret : il n’a jamais réussi son bac. À l’âge de 56 ans, il a donc décidé de tenter à nouveau sa chance en passant cet examen. Malheureusement, les résultats sont tombés vendredi 23 juin 2023, et ce fut un nouvel échec, pour la 27e fois!

Après avoir échoué pour la première fois à l’âge de 16 ans, cet homme obstiné a tenté à maintes reprises de réussir cet examen, sans succès, passant près de dix fois l’épreuve, avant de devoir abandonner en raison de la limite d’âge fixée à l’époque (25 ans). Dès que cette limite a été levée en 2001, Liang Shi a vu une nouvelle opportunité de réaliser son rêve.

Les résultats de cette année font douter le millionnaire. “Je savais que mon score ne serait pas suffisant pour entrer à l’Université du Sichuan. Mais je ne m’attendais pas à ce que mon score ne me permette pas d’entrer dans aucune université, même les moins prestigieuses”, a-t-il confié.

Malgré cette déception, Liang Shi ne compte pas abandonner. Il envisage de se préparer à nouveau et de repasser l’examen l’année prochaine, espérant enfin atteindre son objectif tant désiré.

Son histoire inspire à la fois admiration et réflexion sur le système éducatif et les défis auxquels sont confrontés certains candidats à cet examen exigeant. Et que la réussite dans la vie professionnelle et l’atteinte de la richesse et devenir même un millionnaire, ne dépendent pas nécessairement des diplômes scolaires.