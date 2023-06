La coopération bilatérale au centre d’une réunion entre le ministre de l’Intérieur et l’ambassadeur américain à Tunis

L’état d’avancement des chantiers de coopération bilatérale liés aux domaines de la sécurité et de la migration irrégulière, a été au centre d’une réunion tenue, jeudi, au siège du département, entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih et l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Joey Hood ainsi la délégation l’accompagnant.

Selon le département, la réunion a été également l’occasion d’évoquer les moyens visant à soutenir les efforts des unités de sécurité tunisiennes en leur apportant les équipements nécessaires et en leur offrant les dispositifs de formation leur permettant d’améliorer le rendement sur terrain.

La rencontre a aussi permis de passer en revue les relations de longue date et le partenariat privilégié entre les parties tunisienne et américaine et d’examiner les moyens permettant de les renforcer davantage dans le domaine de la coopération bilatérale et des questions d’intérêt commun.