Voyager sans visa vers le Canada : 13 nouveaux pays, dont le Maroc, ajoutés au programme AVE

Le Canada a annoncé l’ajout de 13 pays au programme d’autorisation de voyage électronique (AVE) afin de faciliter les voyages pour le tourisme, les affaires et les visites familiales. Les voyageurs de ces pays ayant eu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou détenant un visa américain valide à d’autres fins que l’immigration peuvent désormais demander une AVE au lieu d’un visa s’ils se rendent au Canada par avion. Les pays nouvellement inclus dans le programme comprennent l’Antigua-et-Barbuda, l’Argentine, le Costa Rica, le Maroc, le Panama, les Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les Seychelles, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay.

Cette décision vise à accélérer, faciliter et réduire les coûts des voyages aériens vers le Canada, permettant aux voyageurs d’affaires et de loisirs de séjourner jusqu’à six mois dans le pays. Cela favorisera également la croissance économique en encourageant le tourisme, le commerce international et en renforçant les relations avec les pays concernés, tout en maintenant la sécurité des Canadiens.

Les personnes ayant déjà un visa valide peuvent continuer à l’utiliser pour se rendre au Canada. Les voyageurs non admissibles à l’AVE ou qui se rendent au Canada par voie terrestre, maritime ou fluviale devront toujours présenter un visa de visiteur.