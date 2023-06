Monastir : 3636 candidats au concours d’accès aux collèges pilotes

Une réunion portant sur les préparatifs au concours d’accès aux collèges pilotes, auquel se présentent quelque 3636 candidats dans le gouvernorat de Monastir, a été tenue, lundi, au centre régional de formation et de développement des compétences, en présence des responsables des centres d’examens écrits.

La séance a débouché sur une série de recommandations portant sur la mise en place minutieuse des centres d’examen, les problèmes auxquels les responsables des centres d’examen et leurs assistants pourraient être exposés et la façon de réagir, et l’application intégrale des notes et des circulaires relatives au déroulement des examens nationaux, a indiqué à la TAP, le commissaire régional de l’éducation à Monastir, Habib Haddadi.

Dans ce contexte, il a insisté sur l’interdiction, tant pour les candidats que pour les enseignants surveillants, de l’utilisation des appareils électroniques dans les centres d’examens écrits, notant que seul le responsable du centre d’examens est autorisé à l’usage d’un appareil téléphonique qui lui servira à contacter le commissaire régional à l’éducation, en cas de besoin.

Un centre de collecte unique au siège du commissariat régional à l’éducation à Monastir a été affecté à cet effet pour une opération prévue du 22 au 24 juin courant, alors que 13 centres d’examen sont fin prêts pour abriter le passage des examens.