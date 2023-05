Une circulaire interdisant le tabagisme dans les institutions de l’enfance sera publiée prochainement, a annoncé mercredi le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées dans un communiqué publié à l’occasion de Journée mondiale sans tabac (le 31 mai de chaque année).

En outre, le ministère a appelé les inspecteurs et les conseillers pédagogiques à renforcer la surveillance, la formation et la sensibilisation aux dangers du tabagisme dans les espaces réservés aux enfants et à prendre les mesures appropriées contre les contrevenants.

“Le tabagisme est strictement interdit dans les établissements de l’enfance dans les secteurs public et privé”, souligne le ministère.

Selon la même source, les indicateurs liés aux conséquences du tabagisme sur les enfants sont alarmants et nécessitent une intensification des efforts de la part de tous les acteurs pour lutter contre ce phénomène et prévenir ses effets néfastes sur la santé des enfants et des générations futures.

En effet, les derniers chiffres montrent que le premier âge de la cigarette est désormais de 7 ans et que 41,6 % des fumeurs ont entre 16 et 18 ans.

A cet effet, le ministère rappelle la nécessité d’éviter de fumer devant les enfants car ils enregistrent les images et les reproduisent.