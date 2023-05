Le match opposant l’O.Béja au Club Africain pour le compte de la 8e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, a été arrêté à la 19e minute suite à la blessure de l’entraineur clubiste Said Saibi.

Selon les images télévisées, l’entraîneur du Club Africain a été blessé à la tête, ce qui a nécessité l’intervention des agents de la protection civile pour le secourir et le transporter à l’hôpital, avant que l’arbitre Yousri Bouali n’arrête officiellement le match.

Selon l’article 56 des règlements de la Fédération Tunisienne de football, en cas d’aggression physique d’un officiel pendant le match, le club reconnu coupable est passible d’une défaite par pénalité en plus de trois matches à huis dans un terrain neutre et d’une amende de 20.000 dinars.

En attendant la décision finale de la Ligue nationale du football, voici les résultats des rencontres :

Les résultats

Mercredi 31 mai:

A Béja :

Olympique Béja – Club Africain match arrêté à la 19e

Déjà joués

Samedi :

A Sfax :

CS Sfaxien – Etoile du Sahel 1-1

A Tataouine :

Us Tataouine – US Monastir 0-4

Reste à jouer

Jeudi 1 juin:

A Radès (17h00):

Espérance ST

US Ben Guerdane

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 20 8 5 2 1 8 3 +5

2. US Monastir 15 8 3 2 3 12 7 +5

. C. Africain 15 7 4 2 1 8 3 +5

4. US Ben Guerdane 14 7 3 2 2 9 8 +1

. Espérance ST 14 7 3 1 3 7 6 +1

6. CS Sfaxien 11 8 2 4 2 6 4 +2

7. O. Béja 10 7 2 2 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 8 0 1 7 2 20 -18

NB : Ce classement ne tient pas compte du résultat du match O.Béja-C.Africain.