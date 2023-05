Farouk Bouasker : Les élections des conseils locaux et des conseils régionaux et des districts seront tenues prochainement

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a déclaré que “le projet du découpage territorial des circonscriptions électorales locales, dont la réalisation a progressé rapidement en quelques jours, est un projet national important.

Lors d’une conférence de presse, samedi, au siège de l’instance régionale des élections Nabeul 1, tenue dans le cadre du suivi de l’avancement du travail des équipes de terrain chargées de délimiter les frontières des délégations dans le gouvernorat de Nabeul, Bouasker a déclaré que ce projet “contribuera à mettre en place une carte administrative précise du pays et à élaborer des plans de développement aux niveaux local et régional”.

Les élections des conseils locaux et les élections des conseils régionaux et des districts, a-t-il expliqué, vont conduire à la mise en place de la 2e chambre parlementaire qui sera composée de 77 ou 78 membres. Tous les conseils régionaux seront représentés par trois députés, tandis que les conseils de district seront représentés par un député.

Selon Bouasker, ces élections seront tenues dans les plus brefs délais, précisant que “ce projet est applicable non seulement aux élections des conseils locaux, des conseils régionaux et de districts, mais aussi aux élections municipales et à la présidentielle prévues en 2024 “.

Le nombre des circonscriptions électorales dans le gouvernorat de Nabeul sera approximativement de 104 circonscriptions et les conseils locaux seront de huit.

Les travaux de terrain du projet national sur le découpage territorial des circonscriptions électorales locales ont démarré le 23 mai courant simultanément dans tous les gouvernorats et délégations, selon un calendrier prédéfini.

Ce projet national va permettre la création de 2155 circonscriptions électorales, conformément au décret-loi n°2023-10 du 8 mars 2023, portant organisation des élections des conseils locaux, des conseils régionaux et des districts.