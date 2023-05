Tunisie : Grève et sit-in au ministère de la santé

Le secrétaire général de la coordination nationale des cadres et agents de la santé Chokri Mabrouki, a indiqué mercredi que les cadres et agents de la santé, observeront une grève ouverte et un sit-in au siège du ministère de la santé, à partir du lundi 29 mai courant. Les services de soins au niveau des consultations externes et complémentaires seront suspendus dans les différents établissements hospitaliers, a-t-il précisé.

Mabrouki a ajouté dans une déclaration à la TAP que ces mouvements de protestation concerneront les services d’urgence en cas de non satisfaction des revendications mentionnées dans l’accord du 16 février 2023. Les adhérents de la coordination, qui compte 15 mille membres, entameront ce mouvement de protestation afin d’activer l’accord du 16 février signé avec le ministère de la santé.

L’accord, a-t-il expliqué, qui n’a pas été exécuté porte notamment sur des revendications administratives visant l’organisation du travail au sein de l’établissement hospitalier public et la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé.

La coordination appelle notamment à l’adoption d’un statut pour les différents professionnels du secteur et le recrutement des aides soignants, a-t-il noté. La coordination a déposé il y’à un mois, auprès du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) un projet de réforme et de restructuration des établissements hospitaliers, a encore soutenu la même source. La coordination nationale tunisienne des cadres et agents de la santé, créée en 2021,est un syndicat tunisien indépendant.