Kaïs Saïed : Le problème de pénurie de pain devra être réglé

Le problème de pénurie de pain devra être réglé, au cours des prochaines heures, a déclaré lundi le Président de la République Kaïs Saïed , estimant que des parties connues sont derrière le manque enregistré en produits de base.

“Ces parties veulent créer une crise d’ approvisionnement qui pourra concerner également les hydrocarbures”, a ajouté Saed , en marge de sa visite au siège du ministère de l’Agriculture, estimant que l’administration doit être au niveau des attentes pour faire face à ces phénomènes.

Au cours de son entretien avec le ministre de l’Agriculture Abdelmoneim Belati, le chef de l’Etat a affirmé que ” la pénurie du pain et des produits de base est une ligne rouge”.

“Certains cercles et lobbies cherchent à exaspérer la situation, leurs noms sont connus “, a ajouté Saïed. Et de poursuivre “qu’il n’est plus question de parler de pain classé et non classé. Le pain doit être mis à la disposition des citoyens, ainsi que les produits de base et l’office des céréales doit jouer son rôle ainsi que toutes les autres administrations “, a-t-il appuyé.

Pour Saed ” cette situation ne peut plus durer, en laissant ces personnes manipuler les moyens de subsistance et la vie des citoyens en inventant à chaque fois une crise, dont celles du pain, du sucre et de l’huile végétale “.

” La pénurie de produits s’inscrit dans le cadre de l’exaspération de la situation pour des raisons politiques connues, ce qui nécessite une prise de conscience du peuple “,a indique le chef de l’Etat, appelant tous les responsables au sein de l’administration à assumer leurs pleines responsabilités en toute impartialité et servir l’intérêt général.

“Il est inadmissible qu’un responsable envisage de servir des partis politiques ou des parties qui n’apparaissent pas au devant de la scène mais qui sont très actives. Nous connaissons leurs noms et nous ne nous tairons plus face à cette situation”, a-t-il dit.

Le Président de la République a appelé l’Office des Céréales réviser les lois si elles bloquent le travail. Les mesures ne doivent pas retarder les transactions et l’approvisionnement des marchés, surtout, que les réglementations sont mises en place pour servir les intérêts de la société et les citoyens”.

“Celui qui n’assume pas sa responsabilité il n’a pas de place au sein de l’administration tunisienne”, a encore affirmé Saïed.