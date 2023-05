L’Espérance sportive de Tunis a annoncé lundi sur sa page Facebook officielle avoir parachevé les démarches quant à l’officialisation de la nomination de l’entraîneur Mouine Chaabani à la tête de son équipe première de football.

Majdi Traoui a été, par ailleurs, désigné au poste d’entraîneur-adjoint, peut-on lire dans le même post.

Pour rappel, les deux techniciens qui ont porté les couleurs sang et or, plusieurs années durant, avaient déjà tenu les rênes de la formation de la Bab Souika et remporté deux ligues des champions d’Afrique de football successives en 2018 et 2019.

Après son dernier bail à l’Espérance ST, Chaabani avait rejoint le championnat égyptien où il avait entraîné respectivement les clubs de Port Said, d’Al Masry et de Ceramica Cleopatra FC.