Mondial juniors 2023 : Les aiglons de Carthage à l’heure du premier vrai test face aux champions d’Europe 2022

La sélection tunisienne de football juniors entrera en lice demain lundi en coupe du monde 2023 de la catégorie disputée en Argentine en affrontant son homologue anglaise pour le compte de la première journée du premier tour à partir de 19h00 sur la pelouse du stade “La Plata” de Buenos Aires dont la capacité d’accueil est de 50.000 spectateurs.

Les protégés de Montassar Louhichi qui s’entraînent à Buenos Aires, depuis leur arrivée en Argentine, ambitionnent d’aborder de la plus belle des manières cette campagne mondiale, malgré la difficulté de la mission en perspective face aux champions d’Europe en titre chez les U19 en 2022.

Toutefois, pour les aiglons de Carthage dont la qualification à cette édition 2023 de la plus prestigieuse des compétitions du football mondial, a été pour le moins laborieuse, la finalité restera d’abord celle de faire honneur au football tunisien et d’aller le plus loin possible en gardant foi en leurs capacités et en leurs talents.

Le staff technique national pourra, pour ce faire, compter sur un effectif bien garni et sélectionné de manière réfléchie au vu des éléments de renfort convoqués et sollicités auprès de formations évoluant dans les plus grands championnats européens.

Sur les 21 noms énoncés figure celui de Jibril Othman, la pépite stéphanoise. Le joueur du club pensionnaire de la Ligue 2 française sera de la partie en Argentine.

On citera, par ailleurs, l’arrivée de dernière minute, de l’attaquant du Club sportif sfaxien, Baraket Hmidi, venu remplacer Adem Garreb qui avait dû déclarer forfait pour blessure.

De son côté, l’Angleterre aborde l’édition 2023 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA avec une seule idée en tête : reconquérir le titre suprême, après six ans de disette.

Sur le papier, son effectif a fière allure. En effet, plusieurs champions d’Europe U-19 figurent parmi ses rangs.

On retiendra, particulièrement, le nom de Quansah, l’élégant défenseur central de Liverpool qui a été omniprésent lors de la campagne de l’Angleterre au Championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2022 où il s’était montré décisif lors des matches couperets.

Autre nom, celui de l’attaquant de Manchester City, Delap allie dont le physique est impressionnant et la technique est excellente.

Delap (20 ans) a représenté son pays dans toutes les catégories d’âge à partir des U-15 et a fait ses armes au centre de formation de Derby County avant de rejoindre City en 2019.

“C’est un tueur. Un attaquant britannique typique et un finisseur incroyable”, avait déclaré l’entraîneur de City Pep Guardiola.

A noter, par ailleurs, que les “three lions” sont entraînés par l’ancien sélectionneur adjoint de l’équipe nationale féminine, Ian Foster qui collectionne les succès à la tête des sélections des jeunes.

En poste chez les U-20 depuis le mois d’août 2022, il s’est illustré précédemment en menant les U-19 à la victoire en finale de l’EURO de la catégorie. C’est donc à la tête d’un groupe acquis à sa cause qu’il se rendra au Mondial. De toute évidence, ses états de service ont convaincu les dirigeants de la Fédération anglaise de football de le laisser poursuivre sa mission.

Pour rappel, la Tunisie a été versée dans le groupe E en compagnie de l’Angleterre qu’elle affrontera le 22 mai à 19h00 ht, de l’Irak (le 25 mai) et de l’Uruguay dont le match aura lieu le 28 mai au stade Mendoza à 19h00.