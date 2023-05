La réunion des présidents des blocs parlementaires, jeudi, en présence du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a permis de définir les responsabilités au bureau du parlement, conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement intérieur de l’ARP.

Un accord a été trouvé sur les représentants, en terme de responsabilité, au bureau de l’ARP, indique un communiqué du parlement qui précise que l’annonce des résultats de la réunion sera faite pendant la plénière de cet après-midi.

Le bureau de l’ARP est composé du président du parlement, de deux vice-présidents et de 10 assesseurs.

Ces derniers se présentent comme suit:

-assesseur du président chargé des affaires de la législation

-assesseur du président chargé des relations avec les présidences de la République et du Gouvernement

-assesseur du président chargé des relations avec les instances constitutionnelles et la fonction judiciaire.

-assesseur du président chargé de la relation avec le conseil national des régions et des districts

-assesseur du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration

-assesseur du président chargé de la relation avec les citoyens et la société civile

-assesseur du président chargé de l’information et de la communication

-assesseur du président chargé de la gestion publique

-assesseur du président chargé des grandes réformes

-assesseur du président chargé des affaires des députés.