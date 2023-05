Ligue 1 (7e journée play-off) : le CSS et l’US Monastir dos à dos

Le CS Sfaxien et l’US Monastir se sont renvoyés dos à dos (0-0), mardi au stade Taieb Mhiri de Sfax, en ouverture de la 7e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Le score aurait été différent si les deux équipes avaient concrétisé les occasions qu’ils s’étaient procurées, notamment le penalty raté par Achraf Habbassi à la fin de la première mi-temps pour les locaux.

Il s’agit du troisième match nul concédé en phase play-off par les Sfaxiens mettant fin à une série de trois victoires consécutives sous la conduite de Houssem Al Badri. Un score de parité qui n’arrange pas les affaires du club sfaxien puisqu’il occupe toujours la 6e position avec 10 points, en attendant le reste des rencontres qui se joueront le week-end et mardi prochains.

Pour l’US Monastir, il s’agit du deuxième match nul qui intervient après sa belle performance face à l’O. Béja et qui lui permet de se maintenir au pied du podium avec 12 points mais, sous la menace de l’Espérance de Tunis (11 points) qui recoit mardi l’US Tataouine.

Les résultats:

Mardi :

A Sfax:

CS Sfaxien – US Monastir 0-0

Reste à jouer

Samedi 20 mai:

A Béja:

O. Béja – Etoile du Sahel

Dimanche 21 mai:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – C. Africain

Mardi 23 mai:

A Radès:

Espérance ST – US Tataouine

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 18 6 5 0 1 7 2 +5

2. C. Africain 14 6 4 1 1 7 2 +5

3. US Ben Guerdane 13 6 3 1 2 8 7 +1

4. US Monastir 12 7 2 2 3 8 7 +1

5. Espérance ST 11 6 2 1 3 4 6 -2

6. CS Sfaxien 10 7 2 3 2 5 3 +2

7. O. Béja 9 6 2 1 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 5 0 1 5 2 13 -11