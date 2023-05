Tunisie – Météo : pluies éparses et orageuses attendues dans ces régions

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, au cours de la nuit, sur le nord et les régions ouest et le ciel sera dégagé sur le reste des régions, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

La situation météorologique sera caractérisée, également, par l’intensité du vent sur les régions côtières et le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussières. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée à houleuse.

Les températures seront comprises, cette nuit, entre 15 et 20 degrés dans le nord et le centre, entre 21 et 26 degrés dans le sud et atteindront 31 degrés à El Borma et Borj El khadhra.