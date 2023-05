L’Espérance sportive de Tunis a lourdement chuté devant Al Ahly d’Egypte (0-3), compromettant ses chances de qualification en finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, à l’issue de la demi-finale aller disputée vendredi à Radès.

Devant des gradins vides du stade Hammadi Agrebi de Radès, les sang et or, amoindris par les absences, ont été nettement dominés par les décuples champions d’Afrique qui semblaient se diriger vers une 16e finale de leur histoire, en attendant la manche retour des demi-finales prévue le 19 mai au Caire.

Les protégés de Nabil Maaloul butaient d’entrée sur une équipe égyptienne opportuniste qui a vite trouvé la faille pour les surprendre et ouvrir le score sur un but précoce inscrit à la 9e minute par le Sud-africain Percy Tau, sur une passe décisive de Mahmoud Kahraba, en profitant d’une faute de pied énorme du gardien Sedki Debchi, aligné à la place de Ben chrifia, blessé.

Les espérantistes tentaient de réagir mais ni la tentative de Moataz Zaddam (13e) ni la tête de Mohamed Amine Tougai (14e) n’ont réussi à atteindre les buts de Mohamed Chennaoui.

Mais ce sont encore une fois les Ahlaoui qui ont été les plus dangereux sur une tentative de Kahraba, bien servi par Tau, qui a failli doubler la marque pour les siens (30e).

Face à un milieu de terrain ahlaoui bien organisé et une défense bien en place, les sang et or trouvaient des difficultés à mener leurs tentatives jusqu’au bout malgré quelques menaces de Mohamed Ali Ben Romdhane (35e) dont le tir de loin a failli tromper le gardien égyptien (35e) et un coup franc en fin de match de Mohamed Ali Ben Hmida dévié en corner par Chennaoui.

En seconde période, marquée par l’entrée de Anice Badri à la place de Sabeur Bougrine côté espérantiste, les Egyptiens mettaient la pression sur la défense sang et or pour doubler le score par le même Percy Tau en se déjouant de la défense tunisienne et envoyant le ballon au fond des bois de Debchi, incrédule (54).

Face à une défense égyptienne de plus en plus imperméable, les Tunisiens manquaient cruellement de solutions, hormis le coup de ciseau de Tougai, dévié en corner par le portier adverse (59).

Alors que Nabil Maaloul cherchait des solutions par le remplacement de Ghaith Wahabi à la place de Moataz Zaddem (68), de Rached Arfaoui par Aziz Abid et Mohamed Ben Ali par Zied Machmoum (79), les Egyptiens ne se contentaient pas de gérer leur avantage, mais se montraient de nouveau réalistes. En effet, sur une accélération offensive, Shahat remet dans la surface pour Mahmoud Kahraba dont la frappe n’a laissé aucune chance à Debchi (75), triplant la mise pour Al Ahly qui met un pied dans sa 16 finale de Ligue des champions et 4e de suite.

L’Espérance de Tunis se ainsi complique la tache et devra rêver d’une remontada au match retour dans une semaine face aux milliers de supporters égyptiens attendus au stade du Caire, pour espérer faire le miracle et aller en finale.

Formation des équipes

Espérance de Tunis : Sedki Debchi, Mohamed Ben Ali (Zied Machmoum 79), Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Amine Ben Hamida, Fousseny Coulibaly, Moataz Zaddem (Ghaith Wahabi 68), Mohamed Ali Ben Romdhane, Rached Arfaoui (Mohamed Ben Ali 79), Sabir Bougrine, Mohamed Ali Ben Hammouda.

Al Ahly : Mohamed El Shenawy, Ali Maaloul, Mohamed Abdelmonem, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany (K.Abdulfattah 84), Hamdi Fathi (A. Kendouci 84), Aliou Dieng, Marwan Attia, Hussein El Shahat (T.Mohamed 76), Percy Tau (A Abdelkader 90+2), Mahmoud Kahraba (M.Sherif 76).