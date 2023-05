CONECT : L’opération criminelle” perpétrée à Djerba, cible la Tunisie et ses relations extérieures

” L’opération criminelle perpétrée, mardi soir, près de la synagogue de la Ghriba à Djerba, cible la Tunisie et ses relations extérieures, ainsi que les secteurs économiques sensibles et les emplois d’un grand nombre de ses citoyens “, estime la Confédération des entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Dans un communiqué publié, mercredi, la CONECT souligne que ” ces lâches attaques reflètent la défaite du terrorisme qui a subi un échec cuisant en manquant de porter atteinte à la stabilité en Tunisie, grâce aux grands succès réalisés par les forces de sécurité et de l’armée nationale dans la lutte contre le terrorisme de toutes sortes “.

Pour l’organisation patronale ” remporter la bataille continue contre le terrorisme dans toutes ses formes est la responsabilité de tous les Tunisiens “, appelant à une plus grande vigilance, coopération et soutien aux efforts de l’armée et des forces de sécurité. “La Tunisie était et restera toujours la terre de paix et de tolérance “, précise encore la même source.

Pour rappel, une attaque a été perpétrée près de la synagogue de la Ghriba, sur l’île de Djerba, dans la soirée du mardi 9 mai 2023. Le bilan officiel fait jusque-là état de cinq morts, dont deux pèlerins et trois sécuritaires, outre l’auteur de l’attaque abattu par les unités sécuritaires. Quatre blessés parmi les sécuritaires et quatre autres parmi les civils ont également été recensés.

L’opération a eu lieu en deux temps, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, lorsqu’un membre de la Garde National, auteur des tirs, a d’abord tué l’un de ses collègues par balle et s’est emparé de ses munitions.

Il s’est rendu ensuite aux abords de la synagogue où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre qui assuraient la sécurité des lieux avant d’être abattu.L’attaque s’est produite alors que des fidèles participaient au pèlerinage annuel de la Ghriba qui touchait à sa fin mardi soir. Les forces de sécurité “ont encerclé la synagogue et sécurisé tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur et aux abords”, selon le ministère de l’Intérieur.