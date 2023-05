Nabil Ammar en Djebba tunisienne, au couronnement du roi Charles III (photos)

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a assisté, ce samedi 6 mai à Londres, à la cérémonie du couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla.

A cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a porté la Djebba tunisienne, il eu des entretiens avec James Cleverly, secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, le prince héritier norvégien Haakon Magnus, le président du Parlement de la République démocratique du Congo, Christophe MBoso N’Kodia Pwanga et ses homologues congolais et gambien Jean-Claude Gakosso et Mamadou Tangara.