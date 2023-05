Affaire du complot contre la sûreté de l’Etat : Le Front de salut à nouveau dans la rue

Le Front de salut national a organisé, samedi, une manifestation, à Tunis, en solidarité avec les personnes arrêtées sur fond d’accusations de complot contre la sûreté de l’Etat et de corruption.

Quelques dizaines de partisans et de dirigeants du Front de salut ont participé à cette journée de mobilisation, dont notamment Ahmed Nejib Chebbi, les deux dirigeants du Mouvement Ennahdha, Ajmi Ourimi, Riadh Chouaibi et le président du parti ” Travail et réalisation “, Abdellatif Mekki.

Prenant la parole, le dirigeant du mouvement Ennahdha, Riadh Chouaibi a souligné que ” les arrestations successives” ne peuvent nullement dissuader le front de salut national et ses sympathisants à aller de l’avant sur la voie du “retour au processus démocratique et du rétablissement de la légitimité constitutionnelle” par les moyens civils, pacifiques et légaux.

Pour sa part, Ahmed Néjib Chebbi a déclaré aux médias que le front de salut national veut à travers cette manifestation exprimer son attachement à la légitimité constitutionnelle (la Constitution de 2014) et la préservation de l’unité du peuple tunisien à travers un programme national convenu.

Chebbi a saisi l’occasion pour remercier les forces de sécurité pour leurs efforts déployés durant l’organisation de cette manifestation.

Ces unités ont intercédé entre les partisans du Front et de ceux du président Kais Saïed qui observaient un mouvement sur les mêmes lieux.