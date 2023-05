Ligue 1 (5e journée play-off/retard) : l’US Ben Guerdane s’empare de la deuxième place

L’US Ben Guerdane a pris la deuxième place du play-off du championnat de Ligue 1 de football professionnel, à l’issue de sa victoire face à l’US Monastir (3-2), jeudi à Ben Guerdane, en clôture de la 5e journée.

L’US Ben Guerdane a ouvert la marque à la 38e grâce à Fakhreddine Ouji avant que Idriss Mhirsi n’égalise pour l’US Monastir à la 55e. Les locaux ont doublé la mise à la 64e sur un penalty tiré par le même Fakhreddine Ouji (64 sp), mais les visiteurs ont de nouveau égalisé sur un but de l’Algérien Abdelkader Boutiche (71). Le dernier est mot est revenu finalement à l’équipe de la place grâce à un but dans les arrêts du jeu inscrit par Rafik Kamerji (90+4).

A la faveur de ce succès, le troisième en phase play-off, l’US Ben Guerdane s’empare de la deuxième place avec 13 points à deux longueurs de l’Etoile du Sahel, leader avec 15 points qu’elle affrontera dimanche à Sousse pour le compte de la 6e journée.

De son côté, l’US Monastir qui concède sa troisième défaite de suite, conserve sa 6e place avec 8 points au compteur.

Les résultats

Jeudi 4 mai

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 3 Fakhreddine Ouji (38 et 64 sp), Rafik Kamerji (90+4) US Monastir 2 Idriss Mhirssi (55), Abdelkader Boutiche (71)

Déjà joués

Mercredi 3 mai :

A Sfax :

CS Sfaxien 1 Al Hussein Ali (14)

Espérance de Tunis 0

Dimanche 30 avril :

A Radès :

C. Africain 0

Etoile du Sahel 1 Oussema Abid (38 sp)

A Béja :

O. Béja 2 Oussema Bouguerra (61 sp), Othmane Saidi (79)

US Tataouine 0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 15 5 4 0 1 5 2 +3

2. US Ben Guerdane 13 5 3 1 1 8 5 +3

3. C. Africain 11 5 3 1 1 6 2 +4

4. Espérance ST 11 5 2 1 2 4 5 -1

5. O. Béja 9 5 2 1 2 4 2 +2

6. US Monastir 8 5 1 1 3 5 7 -2

7. CS Sfaxien 6 5 1 2 2 1 3 -2

8. US Tataouine 3 5 0 1 4 2 9 -7