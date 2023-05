Le ministère de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées a ordonné ses services mardi de coordonner avec la direction régionale de protection sociale au niveau de la police judiciaire afin de déterminer le lieu de tournage d’une vidéo qualifiée de “choquante”.

La vidéo présente un groupe d’enfants mineurs illustrant des scènes dansantes, en tenant entre les mains des armes blanches. Dès l’achèvement des procédures nécessaires et en concertation avec les autorités concernées, le ministère de la famille a souligné la prise en charge des enfants qui ont participé au tournage de cette vidéo en plus des sanctions qui seront infligées contre tous ceux qui seront condamnés dans cette affaire d’exploitation de mineurs.

Le ministère a appelé également les parents à assumer leurs responsabilités envers leurs enfants et à leur fournir l’assistance et l’encadrement nécessaire. Le même département a rappelé l’impératif de ne pas diffuser des vidéos et des photos d’enfants mineurs et de respecter la loi en vigueur concernant la protection des droits de l’enfant. Le ministère a aussi souligné l’impératif d’alerter les services compétents, concernant toute menace à l’égard des enfants rappelant à ce propos le numéro vert, mis à la disposition du public à savoir, 1809 ou le portail de la protection de l’enfance www.dpe.tn