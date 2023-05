L’ES Jerba a battu l’Olympique de Médenine (1-0), en match en retard de la 17e journée du de la Ligue 2 du football professionnel (Groupe A) disputé mercredi à Djerba Midoun.

Mercredi

Poule A :

A Djerba Midoun

ES Jerba – O. Médenine 1-0

Classement: Pts J

1. AS Marsa 41 18

2. JS Kairouan 36 18

3. CS Korba 25 18

4. ES Jerba 24 18

5. AS Oued Ellil 23 18

6. ES Rogba 23 18

7. Jendouba Sport 21 18

8. O. Médenine 20 18

9. AS Gabès 20 18

10. ES Radès 20 18

11. AS Mhamdia 18 18

12. CS Bembla 17 18