Nuages passagers sur la plupart des régions, à parfois denses avec pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre et le sud. Ces pluies seront parfois intenses sur l’extrême nord. Possibilité de chute de grêles par endroits.

Vent de secteur Est fort de 40 à 60 km/h sur le nord et le centre et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le sud où il deviendra relativement plus fort la nuit avec phénomènes locaux de sable.

Mer moutonneuse dans le golfe de Gabès et très agitée sur les autres côtes.

Températures maximales comprises entre 18 et 23 °C dans le nord et les hauteurs et entre 24 et 29°C ailleurs.