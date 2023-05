Tunisie – Météo : pluies éparses, ce soir, au Centre et Au Nord-Ouest

Des pluies éparses et orageuses sont prévues, lundi soir, sur le centre et localement sur le nord-ouest et le sud, et seront parfois abondantes, avec possibilité de grêle dans des endroits limités, indique L’Institut national de météorologie (INM), dans un bulletin de suivi publié lundi après midi.

Un vent fort continuera de souffler près des côtes et sur le sud, accompagné localement de tourbillons de sable locaux. La mer sera très agitée.

Les températures nocturnes oscilleront entre 16 et 21 degrès et 14 degrès sur les hauteurs, et atteindront 27 degrès dans l’extrême sud.