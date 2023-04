Tunisie : Après les évènements du stade de Radès, le MI ouvre une enquête

Le ministère de l’Intérieur annonce, dimanche, dans un communiqué, qu’une enquête sera ouverte pour déterminer toutes les circonstances des actes de vandalisme survenus samedi au stade Hammadi Agrebi de Radès, à l’occasion du match opposant l’Espérance de Tunis et la JS Kabylie (1-1) comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

“Suite aux actes de vandalisme qui se sont produits samedi au stade Hammadi Agrebi de Radès…à l’entrée d’un groupe de personnes par effraction à un entrepôt situé sous les gradins et à l’utilisation du matériel trouvé pour attaquer les forces de sécurité, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a autorisé l’ouverture d’une enquête pour déterminer toutes les circonstances de ces événements et les poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées”, précise le communiqué.

Le ministre de l’intérieur avait effectué ce dimanche une visite d’inspection aux unités de sécurité installées au stade de Radès pour prendre connaissance de leur état de préparation, leur recommandant de bien assurer la sécurité de tous les matchs et manifestations sportives, et soulignant la nécessité de faire face à tous les actes de violence et de vandalisme et d’appliquer la loi contre tout contrevenant, dans le plein respect des principes des droits de l’homme.