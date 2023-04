Ismail Sahbani : Nous appelons le gouvernement à assumer sa responsabilité pour faire face à la flambée des prix

Le secrétaire général de l’union des travailleurs de Tunisie (UTT) Ismail Sahbani a appelé le gouvernement à assumer sa responsabilité pour faire face à la flambée des prix et la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens.

Il a affirmé samedi à l’ouverture du 3e congrès national de l’UTT qui s’est tenu à Hammamet que son organisation est concernée par les affaires internes du pays mis à part son rôle syndical et s’attache à préserver les intérêts des travailleurs et les acquis nationaux, signalant que ce congrès, qui comprend 3 volets :social, économique et politique, débouchera sur un nombre de recommandations illustrant ses positions et son programme d’action pour la prochaine étape.

Dans ce contexte, Sahbani a appelé le gouvernement à assumer pleinement sa responsabilité afin d’intervenir pour assurer l’équilibre du marché et la majoration des salaires et faire face à ce qu’il qualifie de ” lobbies exerçant une influence dans le secteur économique, qui sont à l’origine de la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens”.

” Ce congrès permettra d’évaluer les étapes précédentes, de prospecter l’avenir de l’UTT et déterminera sa position par rapport aux prochaines échéances politiques, dont notamment les élections présidentielles de 2024″a-t-il noté.

Le secrétaire général de l’UTT a réitéré son appel au gouvernement et à la présidence de la république afin qu’ils assument leurs responsabilité en matière de réforme du secteur économique, signalant la nécessité d’accorder un intérêt particulier à la région de Gafsa et au bassin minier afin de résoudre les problématiques liées à la production du phosphate.

De son côté le secrétaire général adjoint de l’UTT chargé du règlement intérieur Lotfi Chatmi a déclaré à la TAP qu’environ 400 congressistes participent aux travaux de ce 3e congrès de l’UTT qui se poursuivra durant deux jours.

“Il s’agit d’un congrès électif du bureau exécutif et du secrétaire général de l’UTT” a-t-il précisé, ajoutant qu’environ 30 militants relevant de cette organisation syndicale ont présenté leur candidatures pour accéder à ces postes.