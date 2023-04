Tunisie : L’UGTT s’engage à défendre les acquis des ouvriers

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a souligné jeudi son attachement à défendre les acquis des ouvriers, appelant le gouvernement à appliquer les conventions conclues.

la centrale syndicale a appelé dans un communiqué rendu public à l’occasion de la journée internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai de chaque année, les ouvriers à unir leur rang pour défendre leurs droits.

L’UGTT a affirmé son attachement à appliquer les conventions sectorielles conclues avec le gouvernement et à tenir une séance d’évaluation des situations économique et sociale ainsi que le suivi des indices d’inflation et de taux de pauvreté afin de réexaminer la grille des salaires.

L’UGTT a aussi revendiqué le lancement des négociations concernant les subventions, rejetant à ce propos les politiques du gouvernement concernant la levée progressive des subventions. La centrale syndicale a par la même occasion appelé à l’impératif de réaliser les revendications du secteur de l’éducation et de l’enseignement et à sauver l’année scolaire et poursuivre les réformes tout en associant les différentes parties concernées pour préserver l’école publique.

Il s’agit également de réaliser les revendications des secteurs de la santé, des municipalités, selon un communiqué rendu public jeudi. La centrale syndicale a aussi déploré la détérioration sans précédent de la situation économique et sociale face à une hausse du taux de chômage et de la pauvreté.

L’UGTT a d’autre part, réitéré sa position aux côtés du peuple palestinien face aux forces de l’occupation israélienne appelant les mouvements syndicaux dans le monde arabe à accroitre leur soutien au militantisme du peuple palestinien.

La centrale syndicale a salué, dans ce même ordre d’idées, le rétablissement des relations entre la Tunisie et la Syrie. Une opportunité, selon la même source, pour dévoiler la réalité de l’envoi des milliers de jeunes tunisiens dans les zones de conflits et les foyers de tension.