Les Frères musulmans dénoncent l’arrestation de Ghannouchi

La Confrérie des frères musulmans a dénoncé l’arrestation du président du mouvement Ennahdha et ancien président du Parlement tunisien Rached Ghannouchi.

Selon l’organisation, “l’arrestation est une continuité des pratiques d’exclusion des opposants politiques, en se reposant sur des allégations et non pas dans le cadre de la compétition politique et démocratique régie et protégée par la loi”.Un appel a ainsi été lancé aux “sages” d’intervenir pour la libération de Ghannouchi, qui bénéficie d’un “imposant statut politique” et en prenant en considération son âge avancé.

La Confrérie appelle aussi à ne pas abuser des moyens du pouvoir et à respecter de la volonté des peuples.