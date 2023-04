Tunisie : La FTDJ condamne la décision de l’ARP d’exclure les journalistes

Le comité directeur de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ) a, dans un communiqué publié lundi estimé qu’il “n y’a pas de raison” pour l’assemblée des représentants du peuple (ARP) d’exclure les journalistes des médias privés, associatifs et internationaux de la couverture de la plénière prévue demain mardi 11 avril et consacrée à la discussion du projet du règlement intérieur de l’ARP.

Le comité a dans son communiqué fait part de sa solidarité avec le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et avec l’ensemble des journalistes et photographes interdits de couvrir la séance plénière à l’exception de leurs collègues des médias publics.

Le bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait appelé dans un communiqué publié lundi au “boycott” des travaux de la plénière de l’ARP consacrée à l’examen du règlement intérieur du parlement et appelé l’ensemble des journalistes à une manifestation de protestation devant le parlement mardi 11 avril .

Plus tôt dans la journée, le parlement a annoncé que “seuls les médias publics sont autorisés à couvrir les séances plénières qui démarreront demain mardi et consacrées à l’examen du projet du règlement intérieur” et que les travaux des plénières seront “diffusés en direct sur la chaîne de télévision publique et sur la chaîne YouTube du Parlement”.

Le parlement a également indiqué que les médias publics, privés et étrangers seront invités à désigner leurs représentants chargés de couvrir les travaux de l’ARP, et ce après l’adoption du règlement intérieur”.