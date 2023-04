Ligue 1 (2e j. Play-off/retard) : l’Espérance de Tunis tenue en échec par l’US Monastir 1-1

L’Espérance de Tunis a été tenue en échec par l’US Monastir (1-1), en match en retard de la 2e journée play-off du championnat de Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Ce match au sommet qui opposait le champion sortant et son dauphin a enregistré une première mi-temps sans grosses occasions de part et d’autre et une seconde période beaucoup plus animée offensivement.

C’est Mohamed Ali Ben Romdhane, entré en seconde période à la place de Anice Badri, qui a débloqué la situation en ouvrant le score pour les sang et or sur un coup franc direct (69).

Mais les visiteurs, qui multipliaient les tentatives en fin de match, ont fini par ararcher l’égalisation grâce à un but de Haykel Chikhaoui à la 90e.

Les deux équipes poursuivent ainsi leur mano-à-mano avec 8 points chacune, à une longueur de l’Etoile du Sahel, leader.

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 9 2 2 0 0 2 0 +2

2. Espérance ST 8 2 1 1 0 3 2 +1

3 . US Monastir 8 2 1 1 0 2 1 +1

4. US Ben Guerdane 6 2 1 0 1 2 2 0

5. C. Africain 5 2 1 1 0 1 0 +1

6. CS Sfaxien 2 2 0 1 1 0 1 -1

7. O. Béja 2 2 0 0 2 0 2 -2

. US Tataouine 2 2 0 0 2 0 2 -2