La Juventus et l’Inter Milan se sont neutralisées (1-1) mardi en demi-finale aller de Coupe d’Italie lors d’un match conclu dans la confusion avec l’égalisation in extremis des Milanais sur penalty et l’exclusion dans la foulée du buteur Romelu Lukaku.

La Juve pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par Juan Cuadrado, à la réception d’un centre d’Adrien Rabiot, à sept minutes de la fin du temps réglementaire (83e) de ce match jusqu’ici plaisant et équilibré.

Mais l’Inter a arraché l’égalisation dans le temps additionnel sur un penalty consécutif à une main involontaire du défenseur bianconero Gleison Bremer. Lukaku ne s’est pas fait prier pour égaliser (90+5e).

L’attaquant belge a toutefois été averti juste après par l’arbitre, qui a estimé qu’il avait provoqué les supporters turinois lors de sa célébration, face à la tribune. Un second carton jaune synonyme d’exclusion pour “Big Rom”, déjà averti un peu plus tôt pour un excès d’engagement (80e) et sorti furieux de la pelouse.

Tout se jouera donc au retour, le 26 avril à San Siro, entre les deux favoris de cette édition. L’autre demi-finale, dont la manche aller a lieu mercredi, oppose deux outsiders, la Cremonese et la Fiorentina.

Mardi 4 avril

Juventus Turin (ITA) – Inter Milan (ITA) 1 – 1

Mercredi 5 avril (heure tunisienne)

(20h00) Cremonese – Fiorentina.