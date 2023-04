Résultats du tirage au sort de la Coupe de la Confédération de football effectué mercredi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.

Quarts de finale :

US Monastirienne (Tunisie) – ASEC Mimosas (Côté d’Ivoire)

Pyramids (Egypte) – Marumo Gallants (Afrique du Sud)

USM Alger (Algérie) – AS FAR Rabat (Maroc)

Rivers United (Nigeria) – Young Africans (Tanzanie)

Demi-finales :

Vainqueur Rivers United Vs Young Africans – vainqueur Pyramids Vs Marumo Gallants

Vainqueur US Monastirienne Vs ASEC Mimosas – vainqueur USM Alger Vs AS FAR Rabat