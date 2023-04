Les équipes de contrôle relevant de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ont saisi, lors des 5955 opérations d’inspection effectuées au cours de la première semaine de Ramadan, 108.226 tonnes de produits alimentaires et prélevé 195 échantillons de produits alimentaires pour analyse, en plus de la rédaction de 202 procès verbaux.

Selon un communiqué publié par l’INSSPA, dont une copie est parvenue à la TAP, les opérations de contrôle sur les produits alimentaires, au cours desquelles les équipes d’inspection ont enregistré un non respect des règles de sécurité sanitaire des aliments dans 447 commerces, notamment les produits de grande consommation proposés à la vente dans divers espaces et magasins ouverts au public et dans les espaces de production, de stockage et de vente en gros dans tous les gouvernorats de la République.

Les quantités de produits alimentaires saisies se répartissaient entre 6 884 tonnes de produits de boulangerie, 1 595 kg de produits laitiers, 1 735 kg de viande rouge et ses dérivés, 2 664 kg de viande blanche et ses dérivés et 1 192 kg de conserves alimentaires, en plus des 36 756 tonnes de semi-conserves et 52 871 tonnes d’épices.

Les équipes de l’INSSPA ont élaboré un programme spécifique d’intensification des activités de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des produits alimentaires en prévision du mois de Ramadan (réalisé du 20 février 2023 au 22 mars2023).

Les 8470 opérations de contrôle menées avant l’avènement du mois de Ramadan ont abouti à la saisie de 271.305 tonnes de produits alimentaires, au prélèvement de 211 échantillons de produits alimentaires pour analyse, à la rédaction de 60 procès verbaux, ainsi qu’à la saisie temporaire de 69 740 tonnes et 608 121 litres de produits alimentaires pour vérifier s’ils sont propres à la consommation.

Les quantités de produits alimentaires saisies avant Ramadan se répartissent entre 97.913 tonnes de produits de boulangerie, 36.342 tonnes de fruits de mer en conserve, 15.172 tonnes de semi-conserves, 9 692 tonnes de viande de volaille et ses dérivés et 41 422 litres d’eau en bouteille.

L’INSSPA a fait savoir que les équipes d’inspection continuent d’intensifier les activités de contrôle des produits alimentaires tout au long du mois de Ramadan et prennent les mesures nécessaires contre les contrevenants conformément à la loi.