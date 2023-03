Tunisie : La SONEDE mettra en place un système de quotas pour la coupure d’eau durant la nuit

La Société nationale de distribution et exploitation des eaux (SONEDE) a indiqué vendredi dans un communiqué, qu’elle mettra en place un système de quotas pour la coupure d’eau, selon les ressources hydrauliques disponibles, notamment durant la nuit à partir de 21h jusqu’à 4h .

La SONEDE a précisé que cette période peut être ajustée pour chaque région du pays, selon la demande et l’évolution des conditions climatiques, notamment les températures.

Cette décision vient suite à la décision du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche datée du 29 mars 2023, d’interdire provisoirement certains usages de l’eau et d’imposer un système de rationnement conjoncturel afin de faire face à la pénurie hydrique actuelle dans le pays. Ces mesures de restriction resteront en vigueur jusqu’au mois de septembre 2023.

La mise en place du système de quotas conjoncturel intervient suite au déséquilibre enregistré entre l’offre et la demande de l’eau dans la plupart des grands systèmes hydrauliques, à cause de la pénurie en ressources en eau et la persistance de la sécheresse pendant des années consécutives, ce qui a entraîné une baisse sans précédent des niveaux des barrages dans le pays, et de son stock, ainsi que le niveau des ressources en eaux souterraines dans la plupart des régions, qui a atteint dans certaines régions un épuisement total.

Compte tenu de la conjoncture sensible que vit le pays, à l’instar de tous les pays du monde suite aux changements climatiques, la SONEDE appelle les citoyens à faire preuve de compréhension de cette situation, et à mieux rationaliser l’utilisation et la consommation de cette ressource vitale.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche chargé des eaux, Ridha Gabouj a indiqué que la situation des eaux en Tunisie est très critique, étant donné que le stock des barrages n’a pas dépassé les 31%, ce qui est un niveau sans précédent.

Le stock des barrages, dont le nombre s’élève à 37 barrages en Tunisie a régressé, à la mi-mars 2023, de près de 390 millions mètres cubes par rapport à la même période de 2022.

La Tunisie est confrontée à des problèmes dans le système de Sidi Salem et des eaux de l’extrême nord suite à la baisse des précipitations. Le système compte 17 barrages qui fournissent des eaux d’irrigation au profit de 7 gouvernorats, en plus de l’eau potable au profit des gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Sousse et Sfax.