Tunisie – Météo : Baisse des températures et arrivée de la pluie dès le 1er avril 2023 dans ces régions (vidéo)

L’ingénieur de l’Institut national de météorologie (INM), Mehrez Ghannouchi, annonce dans un post sur sa page Facebook que “les dernières mises à jour du modèle européen, dont les attentes à moyen terme sont bonnes, les débuts d’avril porteront avec eux les signes de la pluie”.

Il explique : “On s’attend à ce que des masses d’air relativement froides atteignent notre pays, et donc à prévoir des fluctuations et des changements importants”.

Et de poursuivre : “Des pluies éparses et localisées débuteront dans la soirée du samedi 1er avril, en quantités faibles à moyennes, dans un certain nombre de régions du pays du nord et du centre, avec une baisse relative des températures par rapport à la hausse attendue jeudi et vendredi (30 et 31 mars)”

Selon Ghannouchi, “avec l’incursion de courants plus froids, à partir du dimanche 2 avril, la baisse des températures sera plus importante, et la pluie inclura progressivement une partie des délégations du sud de la Tunisie”.

Des quantités de pluie de plus en plus importantes sont attendues sur les côtes nord, notamment l’extrême nord, le mardi 4 avril, en plus de la possibilité de grêle dans des endroits limités, et quelques chutes de neige sont possibles sur les hauts plateaux de l’Algérie, et ils ne concernent pas la Tunisie, souligne l’ingénieur.