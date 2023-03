Un colloque visant à sensibiliser les nouveaux élus du peuple aux spécificités de l’action parlementaire et aux moyens à mettre en œuvre pour que le rendement du nouveau parlement soit à l’aune des attentes des Tunisiens s’est tenu, mercredi, à l’initiative de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Dans son intervention, le président du parlement Brahim Bouderbala a souligné l’importance de ce colloque, dès lors qu’il offre une occasion idoine pour mettre en avant les enjeux et les défis de la fonction parlementaire et présenter les différentes structures administratives du parlement ainsi que les organes de soutien d’appui au travail parlementaire.

Le président du parlement a saisi l’occasion pour souligner que cette rencontre passera au crible les missions et les prérogatives des commissions parlementaires, des séances plénières et des rapports du parlement avec la Présidence de la République et la Présidence du gouvernement.

Les travaux vont démarrer au lendemain de l’adoption du règlement intérieur du parlement, texte-clé qui va régir pour longtemps sa vie intérieure, a-t-il souligné, se félicitant à ce titre de l’esprit collaboratif qui anime les députés ainsi que de l’ambiance collective qui règne au sein de l’hémicycle.

Présidé par Brahim Bouderbala, le colloque a été marqué par la présence et la participation de bon nombre de députés, dont notamment, les premier et deuxième vice-présidents de l’ARP, Saoussen Mabrouk et Anouar Marzouki.

Y ont également pris part, le secrétaire général de l’Assemblée des représentants du peuple et la directrice générale de l’Académie parlementaire, selon un communiqué du parlement.