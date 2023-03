Les températures seront en hausse, dimanche, et les maximales se situeront entre 25 et 29 degrés sur les régions côtières et entre 29 et 33 degrés à l’intérieur du pays, d’après le bulletin quotidien de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart de régions. Le vent soufflera fort près de côtes, avec une vitesse qui peut atteindre les 40 km/h. La mer sera agitée à très agitée, au nord, durant la nuit.