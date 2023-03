Tous les centres permanents de vaccination contre le coronavirus dans toutes les régions du pays poursuivent leur travail habituel pendant le mois de Ramadan sans changement d’horaires (de huit heures du matin jusqu’à deux heures de l’après-midi), a annoncé, jeudi soir le ministère de santé, dans un communiqué.

Le citoyen peut choisir le centre de vaccination qui lui convient indépendamment du lieu signalé dans le SMS qu’il a reçu à cet effet.

Le ministère a rappelé que les délais de vaccination entre les doses sont d’environ 4 mois entre les deuxième et troisième doses et de 6 mois entre les troisième et quatrième doses et entre les quatrième et cinquième doses.