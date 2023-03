Manouba : 27 infractions économiques au premier jour du mois de Ramadan

Les équipes du contrôle économique relevant du commissariat régional du commerce de la Manouba ont enregistré 27 infractions économiques au premier jour du mois de ramadan après avoir effectué 197 visites sur terrain en coordination avec la police municipale et les services de sécurité et de douane.

Selon les données du commissariat régional du commerce de la Manouba, les infractions sont liées au non affichage des prix, l’interdiction de vente, la non délivrance de factures, l’augmentation des prix des tomates en conserve, l’utilisation de balances illégales et l’absence de justificatifs de transport.

Les opérations de contrôle intensif ont concerné les commerces de produits alimentaires, les fruits et légumes, les viandes blanches, les poissons, les fruits secs, les boulangeries, les pâtisseries et autres secteurs outre les marchés municipaux et le contrôle des transporteurs sur les routes et des dépôts.

Dans le cadre du contrôle routier, 5 tonnes de légumes et 3 tonnes de fruits (oranges et dattes) ont été saisies et envoyées au marché de gros de Bir El Kasâa.